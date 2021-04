100% Sport : Kevin De Bruyne imite Remco Evenepoel

Les courses cyclistes s'enchainent avec le Grand Prix de l’Escaut ce mercredi et la victoire du Belge Jasper Philipsen. Lorena Wiebes s’est, elle, imposée au terme de la toute première édition féminine.

Coté ballon rond, Manchester City et Kevin De Bruyne filent le parfait amour. A l'instar de Remco Evenepoel mardi avec Deceuninck Quick Step, le Diable Rouge a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2025 avec les Citizens. Chez nous, Saint-Trond a assuré son maintien en s'imposant hier face à la lanterne rouge Waasland Beveren. Une victoire qui fait également les affaires des Mouscronnois, mais les Hurlus sont toujours barragistes et l'ombre de la licence plane une fois de plus au-dessus du Canonnier. L'Excel évoluera-t-t-il toujours en D1A la saison prochaine ? Vous pouvez répondre à notre coup de sonde du jour ici.

Au programme également, la judokate liégeoise Gabriella Willems qui peut sans doute faire une croix sur les Jeux Olympiques de Tokyo, le Maracana qui gardera finalement son nom et les Etats-Unis qui envisagent un boycott des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022.

Un tour de l'actu en 4 minutes chrono!