100% Sport: Julian Alaphilippe, maître du mur de Huy et la Super League déjà rangée au placard

2018, 2019, 2021. Julian Alaphilippe a remporté ce mercredi la Flèche Wallonne pour la 3e fois de sa carrière. En 5 participations, le Français n'a jamais fait moins bien qu'une 2e place (deux fois 2e, 3 victoires). Aujourd'hui, il s'impose à la pédale avec un vélo d'avance sur Primoz Roglic, qui a tenté le coup en attaquant à 300 mètres de la ligne. Mais cette fois le champion du monde n'a pas levé les bras trop tôt et s'impose en patron!

L'autre actualité incontournable de ce début de semaine, c'est évidemment la Super League, qui agite les discussions dans l'ensemble du monde du sport depuis l'annonce de sa création en grande pompe dimanche. Aujourd'hui, le projet a pris une toute autre tournure. Plus personne ou presque n'en veut. Un projet mort-né dont on en viendrait presque à rigoler. Les amateurs de Rumilly-Vallières (près d'Annecy), eux, ils rigolent. Cette équipe qui évolue en Nationale 2 a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la coupe de France en battant Toulouse, une équipe de ligue 2. C'est notre coup de cœur du jour.

Ce mercredi, on parle aussi de la volonté de la Pro League de voir le public retourner au stade avant la fin de la saison. C'est d'ailleurs l'objet de notre coup de sonde du jour: êtes-vous prêts à retourner au stade dès que le public y sera de nouveau autorisé ?

Et puis tous les parents avec des enfants en bas âge vous le diront, faire du sport quand on est jeunes parents, ce n'est évidemment pas évident. Et avec un animal domestique, ce n'est pas toujours plus simple...