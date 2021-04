100% Sport: Jorre Verstraeten en or à Antalya et Paris-Roubaix une nouvelle fois reporté -... La nouvelle était dans l'air depuis plusieurs jours, elle est cette fois officielle. Paris-Roubaix n'aura pas lieu le 11 avril comme prévu initialement mais le 03 octobre. Décision de l'UCI suite à l'aggravation de la situation sanitaire en France et particulièrement dans le Nord. Déjà annulé en 2019, l'Enfer du Nord n'a plus eu lieu depuis avril 2019, année du sacre de Philippe Gilbert. On en profite pour vous demander votre avis dans notre coup de sonde du jour: Paris-Roubaix en automne, plus difficile ou plus accessible qu'au printemps?