100% Sport : Joachim Gérard en finale en Australie, Elise Mertens out et Lukaku en plein bourre

100% Sport : Joachim Gérard en finale en Australie, Elise Mertens out et Lukaku en pleine bourre -... 50% de réussite dans 100% sport pour le tennis belge en Australie. Elise Mertens a été éliminée en 8e de finale de l'Open d'Australie. Une défaite en deux sets alors que la belge était très bien entrée dans la partie en menant 4 jeux à 0 mais la confiance a rapidement changé de camp pour ne plus jamais quitter la Tchèque. On se console donc avec la belle performance de Joachim Gérard qui rejoint lui la finale du tournoi en chaise. Le Brabançon, qui avait pourtant perdu le premier set, tentera mercredi de décrocher le premier titre en Grand Chelem de sa carrière après deux finales perdues. Dans l'actu en 59 secondes, on revient également sur la belle performance d'Armand Marchant aux championnats du monde de ski qui se déroulent en ce moment à Cortina d'Ampezzo en Italie. Le liégeois a pris une très belle 15e place lors du super combiné (une manche de Super G et une manche de slalom) en signant le 7e temps de la manche de slalom. Retour également sur le nouveau dimanche de feu de Romelu Lukaku, auteur d'un nouveau doublé et d'un assist ce week-end. Et puis on analyse ce lundi le record du monde d'heptathlon établi ce week-end chez les juniors par le jeune Jente Hauttekeete, grand espoir de l'athlétisme belge. "Un potentiel de feu" pense Frédéric Xhonneux, notre consultant athlétisme. A 18 ans, les spécialistes lui prédisent en effet un très bel avenir.