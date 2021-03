100% Sport : J -100 avant l’Euro, Goffin vainqueur et Nafi en interview - 03/03/2021 Dans 100 jours, l'Euro de football doit démarrer. Cette information reste au conditionnel compte-tenu du climat sanitaire mondial. A 100 jours du match d'ouverture, beaucoup de questions subsistent sur l'organisation et sur l'état de forme de diables. Nous les avons posées à un de nos spécialistes football, Manu Jous, dans un questionnaire ludique et informatif. David Goffin, de son côté, poursuit sur sa belle lancée du tournoi de Montpellier. Il s'est à nouveau imposé aujourd'hui à Rotterdam. Nafi Thiam débutera son Euro en salle cette semaine. Elle s'est exprimée sur ses ambitions. 767, c'est le chiffre du jour et d'un nouveau record pour Cristiano Ronaldo. Suite à l'interpellation faite par Charline Van Snick sur les réseaux sociaux, nous vous posons la question: les sportives sont sous-médiatisées ? Enfin, on mouille le polo pour vous présenter une des grosses tendances des réseaux en ce moment: le "Egg Challenge".