100% Sport - J-1 pour les Diables, KDB et Dries se confient, Zlatan est en larmes… - 23/03/2021 La Belgique affrontera le Pays de Galles demain sur tous les médias de la RTBF. Les nouvelles sont plutôt bonnes, Romelu Lukaku est arrivé tandis que Kevin De Bruyne et Dries Mertens se confient. Et d’ailleurs vous y croyez à cette équipe des Diables Rouges ? Vous la trouvez plus ou moins forte que celle de la dernière Coupe du Monde en Russie ? C’est notre sondage du jour. Zlatan est simplement humain. On en a la preuve avec ces quelques larmes versées lors d’une conférence de presse avec l’équipe suédoise. Dans le reste de l’actu, on vous emmène à bicyclette mais aussi dans le sillage du nouveau défi de Johan Walem. L’Insta présent vous dévoile ce double panier chanceux ou fake qui fait le buzz tandis que nous mettrons à l’honneur Pierre Deprez, notre collègue qui a reçu un prestigieux prix international.