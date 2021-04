100% Sport : Invasion de terrain surréaliste à Charleroi et Matthias Casse vice-champion d’Europe de judo

100% Sport : Invasion de terrain surréaliste à Charleroi et Matthias Casse vice-champion... Triste fin de saison au Sporting de Charleroi. A quelques heures du dernier match de la saison, face à Eupen, environ 250 supporters carolos ont envahi la pelouse du Stade du Pays de Charleroi pour forcer une rencontre avec la direction. L'administrateur délégué, Mehdi Bayat, est descendu en tribune pour répondre aux questions des Ultras qui n’exigent pas des résultats mais une garantie sur les moyens déployés pour y arriver à l’avenir. le calme est revenu juste à temps pour permettre aux joueurs de préparer leur dernière rencontre. Alors, sans prendre parti, nous vous posons la question : "Pensez-vous que Karim Belhocine sera encore l’entraîneur du Sporting de Charleroi la saison prochaine ?" Matthias Casse a lui décroché une nouvelle médaille, sa 3ème en carrière, lors des championnats d’Europe de judo disputés à Lisbonne, au Portugal. Une médaille d'argent synonyme de titre de vice-champion. Dans le reste de l’actu, la deuxième victoire d’étape de Jasper Philipsen au Tour de Turquie, la chute impressionnante du rookie Jorge Martin lors des essais libres de Moto GP au Portugal, la fin de parcours de Daniel Evans battu par Stefanos Tsitsipas en demi-finale à Montecarlo et la 99e pole de Lewis Hamilton qui devancera les Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen ce dimanche sur la grille de départ du GP d’Emilie Romagne à Imola. Nous vous présenterons aussi l’une des futures pépites de l’escrime belge. A 22 ans Neisser Loyola rêve de disputer les JO de Paris en 2024 et d’y décrocher une médaille, comme son père l’avait fait pour Cuba en 2000 Sydney, grâce au soutien du projet Be Gold.