Après avoir affronté la boue, le vent et le froid, c’est enfin le soleil et la route que retrouve Wout van Aert. Le coureur est actuellement en stage aux Iles Canaries. Le champion de Belgique de cyclo-cross a, à peine, terminé sa saison dans les labourés qu’il se prépare déjà à celle sur route. Premier objectif, les Strade Bianche où il s’est révélé l’année dernière. Pour ça, il s’entraîne en ce moment du côté de Ténérife avec son équipe Jumbo Visma.

Dans ce 100% Sport, on salue aussi l'exploit du grimpeur Sean Villanueva O’Driscoll. Le Belge a réussi la traversée en solitaire et en sens inverse des sept aiguilles de Fitz Roy. C’est en Patagonie. Un chouette cadeau qu'il s'est offert pour ses 40 ans. C'est aussi une première mondiale dans le milieu de l'alpinisme.

En France, en Ligue 1, les joueurs et le staff professionnel du Stade de Reims où évoluent les Belges Thomas Focket et Wout Faes ont accepté de baisser leur salaire et leur prime de 20% et ce, jusqu’à fin juin. Pour le club, cela représente une économie de près de 3 millions d’euros soit un mois de trésorerie. Un geste inédit salué pour le Président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot "Il montre à l'opinion publique qu'on peut être un footballeur et un homme responsable. Et c'est surtout c'est aspect que je retiens. Le geste ne solutionnera pas tout mais nous donne la force d'aller chercher les ressources nécessaires pour passer la crise."

Et puis, la course contre la montre, c’est ce que joue en ce moment Axel Witsel ! L’Euro, c’est le 11 juin et le Diable rouge, victime d’une rupture du talon d’Achille veut en être. Sa revalidation a débuté ce vendredi et sur les images qu’il a posté sur ses réseaux, on peut le voir sourire aux lèvres et plutôt en forme, jonglant même avec un ballon le pied dans de le plâtre. Si si, c'est possible!