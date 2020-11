100% Sport : Immersion au coeur du Vendée Globe

Le départ du Vendée Globe a été donné cet après-midi à 14h20 depuis les Sables d’Olonne. Un départ à huis clos mais une épreuve maintenue et c’est le plus important car cette 9e édition n’a jamais connu autant de participants. Ils sont 33 à s’être élancés en solitaire autour du monde. Parmi ces 33 navigateurs il y a 6 femmes, c’est aussi un record. Parmi elles : Alexia Barrier, une navigatrice originaire des Alpes Maritimes qui réalise son rêve d’enfant en prenant part à son premier Vendée Globe avec le monocoque le plus vieux de la flotte. Son bateau porte le nom de son association " 4MyPlanet ". C’est sur ce bateau que François Damiens avait fait la Transat Jacques Vabre en 2013 (départ du Havre jusqu’au Brésil).

Nous vous emmenons en immersion sur son bateau durant son convoyage entre Concarneau en Bretagne et les Sables d’Olonne. Un dernier voyage avant une course qui va durer 3 mois. C’est avec Murielle Decarpenterie et Jugurtha Sahraoui.

Du 9 au 13 novembre, sur la Une, l’émission " Quel Temps " vous proposera chaque jour à 12h45 un reportage sur cette édition du Vendée Globe.