100% Sport : Hirschi remporte la Flèche Wallonne, Eden Hazard à nouveau blessé

100% Sport : Hirschi dompte la Flèche, Hazard blessé repart à l'infirmerie

100% Sport : Hirschi dompte la Flèche, Hazard blessé repart à l'infirmerie - 100% Sport -... Un vent de fraîcheur a soufflé sur la 84e édition de la Flèche Wallonne. Marc Hirschi, 22 ans, a confirmé son ascension dans le peloton. Lauréat d’une étape du Tour de France et 3e des derniers Mondiaux à Imola, le Suisse s’est imposé au sommet du Mu de Huy après un grand numéro du jeune Belge Mauri Vansevenant. Julian Alaphilippe, absent, a lui choisit de s’économiser en vue de Liège-Bastogne-Liège. Le français peut-il gagner la Doyenne ce dimanche ? C’est d’ailleurs notre "question qui tue". De la fraîcheur aussi chez les Diables Rouges avec 5 nouveaux venus dans la sélection de Roberto Martinez qui devra par contre se passer d’Eden Hazard contre la Côte d’Ivoire en amical (à Bruxelles le 8 octobre) et lors des déplacements en Angleterre (à Wembley le 11 octobre) et en Islande (à Reykjavik le 14 octobre) dans le cadre de la Ligue des Nations… 100% Sport vous emmène aussi au sommet du Mont Blanc avec le parapentiste Tom de Dorlodot et au pied du Raidillon à Spa- Francorchamps où vous découvrirez le design psychédélique de la nouvelle BMW M6 du Team Boutsen Ginion Racing.