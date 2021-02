Davide Ballerini remporte le circuit Het Nieuwsblad. Le coureur italien a mis un boulevard à tout le monde.

Et c'est au sprint que le coureur de la formation belge Deceuninck Quickstep s’impose devant Jack Stewart et le Belge Sep Vanmarcke. Et ce, au terme d’une course d’ouverture de la saison cycliste totalement surprenante, marquée par des chutes et aussi un regroupement général dans le final. C’est la 3ème victoire de l'Italien cette saison après ses deux succès au Tour de Provence et assurément la plus belle de sa carrière.

Tout roule aussi pour Kevin De Bruyne et Manchester City. Victoire 2-1 face à West Ham. 20e succès consécutif, toutes compétitions confondues et un nouvel assist pour le Diable rouge. 11ème caviar de la saison. Le 77ème en tout. De quoi rentrer dans le Top 10 des meilleurs donneurs d'assists de l'histoire du championnat anglais…

Zlatan Ibrahimovic n’a pas sa langue dans sa poche ! La cible du géant suédois : Lebron James. Selon lui, le basketteur devrait éviter les prises de position politiques et se concentrer sur son sport. Une sortie qui n’a évidemment pas plu à Lebron James qui persiste et signe. Oui, il continuera à dénoncer les inégalités et le racisme dont sa communauté est victime rappelant au passage à Zlatan que lui-même avait dénoncé le fait que son nom de famille n’avait pas toujours été adulé en Suède. Et toc !

On a déjà tous joué à OXO mais avez-vous déjà essayé de le faire version tennis et football américain? C’est le défi lancé par l’influenceur Alex Presley au champion olympique du double mixte, Jack Sock. Et sur les images que l’on vous poste sur notre compte Instragram, vous verrez qu’il n’est pas juste question de tactique. On parle bien, ici, de talent et d’habilité.