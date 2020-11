100% Sport: Hazard revient, De Ketelaere débarque et un handisportif au départ du Vendée Globe

Les Diables rouges doivent disputer trois rencontres cette année. Contre la Suisse en amical (le 11 novembre) puis contre l’Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre) pour les deux derniers matches de poules de Ligue des Nations. Roberto Martinez a dévoilé sa sélection ce vendredi. Eden Hazard en fait bien partie, tout comme Romelu Lukaku, quoique légèrement blessé et donc incertain. Mais aussi le jeune médian de Bruges Charles De Ketelaere qui intègre le groupe des grands. L'autre info foot du jour, c'est le retour de John van den Brom en Belgique. L'ancien entraîneur du sporting d'Anderlecht est le nouveau coach de Genk. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour: le mariage entre van den Brom et Genk peut-il fonctionner?

Au programme de ce vendredi également, un portrait. Celui de Damien Seguin, le premier handisportif à se présenter au départ du Vendée Globe, la course en solitaire à la voile autour du monde, sans escale et sans assistance qui s'élancera des Sables-d'Olonne ce dimanche. Et puis on parlera basket aussi avec la reprise du championnat de Belgique. Huit mois après les dernières rencontres de D1 disputées avant le confinement de mars, la compétition reprend ce vendredi soir, à huis clos évidemment.