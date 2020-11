100% Sport : Groenewegen suspendu 9 mois, des OFNI au Vendée Globe et ce renard de Fellaini - © Tous droits réservés

100% Sport : Groenewegen suspendu 9 mois, des OFNI au Vendée Globe et ce renard de Fellaini - 100%... Dans votre livraison du jour, 100% Sport revient sur la suspension de Dylan Groenewegen. Le Néerlandais a écopé de neuf mois de mise à l'écart de la part de l'UCI après avoir fait chuter Fabio Jakobsen lors de la première étape du tour de Pologne. Il ne pourra revenir dans le peloton qu'en mai 2020. Au Vendée Globe, le vent commence à souffler et les bateaux se retrouvent confrontés aux nouvelles terreurs des mers : les OFNI, les objets flottants non-identifiés. Pour le reste, on vous pose des questions sur les Diables rouges (dont celle-ci : la fenêtre internationale est-elle trop lourde pour les Diables ?) et on revient inéluctablement sur le coup le plus improbable de l'histoire récente du golf.