100% Sport - Goffin ouvre le bal et Remco remonte en selle - 26/09/2020 Une première journée noir-jaune-rouge ce dimanche à Roland Garros. David Goffin aura l’honneur d’inaugurer le tout nouveau court central face au jeune Italien Jannik Sinner, 19 ans, 74e mondial. Elise Mertens ouvrira, elle, le bal contre la Russe Margarita Gasparyan (WTA 122) sur le court Simonne Mathieu. Et si le temps le permet Greet Minnen et Kirsten Flipkens joueront elle sur des courts annexes en fin de journée. Les stars se bousculent ce samedi dans votre 100% Sport puisqu’on parlera aussi du coup de gueule de Fernando Verdasco, positif au Covid-19, du retour de Remco Evenepoel sur un vélo, de la pole de Lewis Hamilton au GP de Russie et de la suprématie néerlandaise en cyclisme féminin après le doublé d’Ana van der Breggen aux Mondiaux d’Imola. Notre "question qui tue" sera, elle, consacrée à l’insatiable Valentino Rossi, 41 ans, qui prolongera l’aventure en Moto GP la saison prochaine chez Yamaha SRT.