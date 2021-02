100% Sport : Goffin dehors, Ligety à la retraite et Curry chaud bouillant

Il aura passé plus de temps en quarantaine que sur les courts australiens. David Goffin a été éliminé au premier tour de l’Open d’Australie après un combat de près de 4 heures face au jeune australien Alexei Popyrin (3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6), 6-3). Le Liégeois a pourtant bénéficié de quatre balles de match mais n’est pas parvenu à concrétiser les occasions face à un jeune joueur prometteur qui n’en demandait pas tant. Le numéro un belge est en pleine crise de confiance et a bien conscience qu’il doit enchaîner les bons résultats s’il veut sortir la tête de l’eau. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour: David Goffin est-il trop faible mentalement?

Il y a pourtant eu deux belles éclaircies belges en Australie ce mardi avec, notamment, la victoire d’Alyson Van Uytvanck qui, pour la première fois en 7 participations, accède au 2e tour du premier Grand Chelem de l’année. Ça passe aussi pour Elise Mertens qui enchaîne les bons résultats depuis son arrivée aux antipodes et qui s’est facilement débarrassée de son adversaire du jour pour rejoindre le 2e tour.

Dans 100% ce mardi, on s'intéresse également à la pratique du sport par grand froid alors que l'on va jouer plusieurs matches de coupe de Belgique de football par -10 degrés cette semaine. Est-ce bon pour l'organisme de pratiquer une activité sportive quand les températures sont négatives? Réponse de notre spécialiste.

Dans l'actu en 59 secondes, on s'intéresse aussi au mondial des clubs (la finale aura lieu jeudi entre le Bayern et les Tigres mexicains) et au prochain départ à la retraite de Ted Ligety, la grande star du ski US. Et puis focus aussi sur Stephen Curry et Luka Doncic qui ont une nouvelle fois fait la démonstration de leur incroyable talent. Avec les mains mais aussi... avec les pieds.