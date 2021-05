100% Sport: Giro statu quo, Quartararo en pôle et Nadal en finale! - 15/05/2021 Victoire française sur le Giro, Victor Lafay, il a remporté la 8ème étape en solitaire. Remco Evenepoel reste deuxième au général. Des favoris qui se neutralisent et donc toujours pas de maillot rose pour Remco qui reste en blanc. Attila Valter conserve la tunique mais pourrait la perdre demain. En attendant, on retiendra de l’étape du jour, la première victoire professionnelle pour le Français de chez Cofidis, Victor Lafay. L’abandon de Caleb Ewan et le maillot cyclamen de meilleur sprinteur qui part, du coup, sur les épaules de l’ancien champion de Belgique, Tim Merlier. Et puis, ça y est, Robert Lewandowski a égalé ce samedi le record historique de 40 buts en une saison de Bundesliga, établi par le légendaire Gerd Müller Dans le reste de l'actu, le retour au Mans en MOTO2 du jeune Liégeois de 17 ans, Barry Baltus, après sa fracture du radius. 15e en Q1. Logique! En moto GP, qualification entre les gouttes cet après-midi sur une piste délicate et pôle position dans un tout dernier tourde folie pour Quartararo devant Vinales et Miller. Zarco 5e. Coupe du monde Mountain Bike et sprint en mode explosion de cardio danss la course de Short track avec le monstre van der Poel qui vient souffler la victoire à l'as Pidcock. On aime! Zlatan lui aime l'Euro mais l'Euro ne l'aimera pas: blessé au genou, il doit renoncer! Notre coup de cœur du jour, on va le chercher à Yokohama au Japon avec le World Triatlhon Series. Natation, vélo, course à pied, les Belges Jelle Geens et Marten Van Riel ont tout donné lors de cette première épreuve disputée sur distance olympique. Geens est monté sur la 2e marche du podium tandis que Van Riel, en tête après la natation, a terminé à la 7e place. Chez les dames, on notera la belle 9ème place de Claire Michel. A un peu plus de deux mois des JO, ces résultats sont plutôt de bon augure. Les Jeux Olympiques de Tokyo, une épreuve qui questionne Roger Federer. Dans un entretien accordé hier, à la télévision suisse Leman Bleu, la légende du tennis mondial qui aimerait décrocher la médaille d’or en simple, seul titre qu’il manque à son palmarès, se dit inquiète. "Les athlètes ont besoin d’une décision ferme sur la tenue ou pas de ces JO", a-t-il déclaré. Et ce, à l’heure où le Japon étend justement l’état d’urgence lié au coronavirus. Notre insta présent vous emmène lors des essais libres du Grand Prix de France moto GP. Franco Morbidelli revient vers son box pour un changement de moto. La manœuvre consiste à changer le plus vite possible mais on ne peut plus sauter directement d’une moto à l’autre. Le pilote Petronas met donc pied à terre mais se loupe complètement. Pire, il s’est légèrement tordu le genou gauche. Vraiment pas de bol!