100% Sport: Genk signe le 5 sur 6, Nadal monte en puissance et Kevin va mieux

83,33% de réussite en finale de la coupe de Belgique. C'est la statistique affolante de la victoire de Genk hier, 2 buts à 1 face au Standard. Six finales et 5 trophées soulevés, c'est un affolant taux de réussite. Le Standard lui doit désormais tout miser sur les Play Offs 2, les "Europe play offs", s'ils veulent espérer jouer sur la scène européenne la saison prochaine, en l'occurrence dans la Conference League, nouvelle compétition qui fera ses grands débuts la saison prochaine. Le Standard sur la scène européenne, vous y croyez? C'est notre coup de sonde du jour.

Dans le reste de l'actu du jour, on revient sur le 12e titre de Nadal à Barcelone. L'espagnol monte en puissance à quelques semaines de Roland Garros où il tentera de décrocher un... 14e titre. Ce lundi, on prend également des nouvelles d'Eden Hazard et de Kevin de Bruyne qui ont rejoué ce week-end et qui ont tous deux montré de belles choses. De quoi rassurer quelque peu Roberto Martinez et les supporters des Diables à moins de 6 semaines du début de l'Euro. Des news aussi de Nafi Thiam qui a annoncé aujourd'hui qu'elle peaufinera la préparation de la défense de son titre olympique en prenant part à des épreuves individuelles et non pas en disputant un heptathlon complet.

On revient aussi sur le WRC et la 3e place de Thierry Neuville au rallye de Croatie ce week-end. Son patron, Andrea Adamo, a fait amende honorable en reconnaissant que les choix techniques de l'équipe avaient coûté la victoire au pilote belge.

Et puis coup de cœur pour Julie Allemand qui a remporté la coupe de France de basket féminin avec son équipe de Montpellier et qui a été élue meilleure joueuse de la finale! De bon augure avant l'Euro et les JO cet été!