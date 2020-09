100% Sport: Ganna gagna devant Van Aert, Messi pleure Suarez - © Tous droits réservés

100% Sport - Ganna gagna devant Van Aert, Messi pleure Suarez - 25/09/2020 Un vendredi chargé en actualité sportive, ça donne un 100% Sport riche et varié. Qui balaie large, du titre de vice-champion du monde de contre-la-montre décroché par Wout Van Aert sur le circuit d'Imola, au coup de gueule de Messi qui pleure le départ de Suarez à l'Atlético en passant par la Roland Garros qui se jouera quasiment à huis clos et à Hamilton qui peut égaler ce week-end le record de victoires en Grand-Prix détenu par Michaël Schumacher (91). La question du jour, elle concerne justement Lewis Hamilton. On vous demande aujourd'hui s'il va égaler et dépasser les 91 victoires en Grand-Prix de Schumi.