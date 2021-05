100% sport : Fortunato au sommet, Carrasco et l’Atlético sacrés !

100% sport : Fortunato au sommet, Carrasco et l’Atletico sacrés ! - 22/05/2021 Pas de statu quo au Giro. Le Zoncolan a tenu ses promesses. Egan Bernal s’envole et laisse Remco Evenepoel sur place. Une échappée au long cours et une belle victoire pour un nom prédestiné. L’italien Lorenzo Fortunato s’impose en solitaire au sommet du mythique Zoncolan et signe un premier succès professionnel. Une victoire aussi pour son équipe, la formation italienne Eolo-Kometa invitée sur le Giro, et dirigée par un certain Ivan Basso. Du côté des favoris, Egan Bernal conforte son maillot rose en prenant du temps à tous ses rivaux. Remco Evenepoel lui a tenté de rester dans les roues mais il a perdu beaucoup de temps et pointe maintenant à la 8ème place à 3,52 de Bernal. Notre chiffre du jour est le 109. Cela aurait pu être le numéro de dossard de Robert Marchand sur l’Ardechoise, course à laquelle il rêvait de participer en juin prochain. Son cœur en a malheureusement décidé autrement. Le plus vieux cycliste du monde que l’on pensait inusable tant il multipliait les records depuis son centenaire s’est éteint à l’âge donc de 109 ans. Et le cyclisme perd l’une de ses figures les plus attachantes Ça se bousculait pas mal dans le reste de l’actu sportive. On vous avait annoncé l’erreur de Thierry Neuville ce vendredi. Erreur fatale finalement. Le Belge a été contraint à l’abandon après une sortie de route. Aujourd’hui, le rallye du Portugal a continué avec le Belge qui vise des points en power stage demain. Mais de nouveaux ennuis mécaniques cette fois, ont eu raison de son rallye ce samedi. Ott Tanak, le leader, a dû aussi renoncer sur bris de suspension. Elfyn Evans termine la journée en tête. Les playoffs de NBA manqueront un peu de piquant cette année. Les Golden State Warrior ont été sortis hier en play in par Memphis. 112-117 après prolongation. Du coup, pas de Stephen Curry. Les playoffs de NBA débutent ce soir. En formule 1, c’est Charles Leclerc qui partira en pole du grand prix de Monaco. Par contre, malgré le fait qu’il roule à la maison, le Monégasque n’a pas totalement maîtrisé les rues de la principauté. Cela n’a eu aucune conséquence pour sa 1e place. Le titre se jouait aussi en championnat d'Espagne. Dans un duel à distance entre les deux équipes madrilènes, l’Atletico et le Real. Les premiers cités n’ont pas tremblé au moment de conclure. Ils se sont imposés 1-2 contre Valladolid avec notamment un assist de notre compatriote Yannick Carrasco. Le Real avec Thibaut Courtois a souffert pour se défaire dans les dernières minutes du finaliste de l’Europa League, Villarreal. Victoire 2-1 finalement des Merengues. Et puis, match au sommet ce samedi en Hockey. Le Belge Marc Coudron affrontait l’Indien Narinder Batra pour une place à la présidence de la fédération internationale de Hockey. 61-63, dommage il s’en est fallu de peu pour que l’ancien Red Lion rayonne à l’échelle mondiale. Un résultat, nous l’entendrons, que le Président de l’Association Royale Belge de Hockey a du mal à digérer. Sa déception est grande. On prendra enfin un peu de hauteur en compagnie de Philippe Gilbert qui nous offre une superbe vue sur plusieurs sommets des Alpes maritimes. Et ce, au départ du Mont Vial qu’il a gravi avec ses coéquipiers Tim Wellens et Harry Sweeny. Petite surprise ensuite pour les coureurs qui ont vu leurs vélos nettoyés par de jolies biquettes ! Ce sont des images que l’on vous poste sur notre compte Insta.