100% Sport : Fin de saison pour Goffin, Wellens et les Red Lions brillent

David Goffin n'a jamais trouvé le bon rythme depuis la fin du (premier) confinement. Le numéro 1 belge est en manque de confiance et cela s'est encore vu hier soir à Paris. Le dernier Masters 1000 de la saison qui trace sa route malgré tout avec quelques matchs spectaculaires en images dans ce 100% Sport. On vous propose aussi les buts de la Pro League en Hockey. Nos équipes nationales affrontaient les Pays-Bas aujourd'hui et ce moment est toujours important. Pour le reste, la Vuelta se rapproche de sa ligne d'arrivée, avec encore quelques belles collines à escalader. Des bosses qui ont souri à Tim Wellens, vainqueur pour la deuxième fois sur ce Tour.

Sinon, vous en avez pris l'habitude, une question sur Chris Froome autour de son coup de barre et un Insta présent. C'est le moment de votre 100% Sport.