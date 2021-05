100% Sport : Federer de retour, Justine aussi et Remco parle ! - 100% Sport - 18/05/2021 Si je vous dis "Rodger" – Genève – terre battue, vous me dites ce n’est pas vrai il a joué ? Eh oui ! Roger Federer était de retour cet après-midi à Genève. Il s'est incliné face à l’espagnol Pablo Andújar 4-6, 6-4, 4-6. Peu importe. C'était une première sur la terre battue pour Federer depuis 2 ans ! Mais l’objectif c’est quoi Roger ? C’est Roland ou Wimbledon ? Il nous le dit dans 100%. Bon, il n’y a pas que Rodger, il y a Justine aussi ! Justine ? Justine Henin ? Dans l’actu du jour ? Jérôme Helguers nous éclaire. Il nous parle aussi de crowdfunding pour soutenir les clubs de sport amateur, de jeunes grimpeurs belges qui ont brillé à la coupe d’Europe des jeunes en Autriche et de l’abandon de Tim Merlier au Giro. Moche pour Tim ! Journée de repos aujourd’hui au Giro. Il semble qu’on soit parti pour un duel Remco-Bernal. Ils sont à l’interview dans 100% Sport ! Notre coup de sonde d’hier ne fut guère nuancé : Pensez-vous qu’Axel Witsel jouera un match à l’Euro ? Et bien, vous êtes 66% à avoir répondu OUI ! C’est l’une des infos du jour. Une association japonaise de médecins a appelé ce mardi à l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo, qui risquent selon eux d’aggraver encore la situation sanitaire On rappelle que le Japon subit une quatrième vague d’infections ! 80% des Japonais sont contre les JO ! Alors, voici notre coup de sonde du jour : doit-on reporter à nouveau les JO ? Répondez par OUI ou par NON sur notre Facebook rtbfsport ou notre site internet. Vous connaissez la chanson ! Enfin, notre instant Insta du jour c’est avec Clément Desalle qui a arrêté sa carrière en championnat du monde de motocross mais qui met toujours du gros gaz et qui pourrait participer au championnat du monde d’enduro.