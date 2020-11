100% Sport : Être dominés mais gagner, c'est une bonne nouvelle pour les Diables et les pleurs de Dustin Johnson

100% Sport : Être dominé mais gagner, c'est une bonne nouvelle pour les Diables, les pleurs de Dustin Johnson, c'est inédit - © Tous droits réservés

100% Sport : Être dominé mais gagner, c'est une bonne nouvelle pour les Diables et les pleurs de... Aujourd'hui dans 100% Sport, on prend le temps de revenir sur la victoire des Diables hier face à l'Angleterre (2-0). Les Diables ont rapidement mené au score avant de fermer boutique et de subir une domination anglaise pendant le restant de la rencontre. Des Belges qui subissent, ça n'arrive plus si souvent que cela mais surtout : est-ce une mauvaise nouvelle ? En vue des prochaines échéances, pas si sûr... Dries Mertens a profité de la tribune qui lui était offerte pour rendre hommage à Roberto Martinez, "un coach qui vous donne envie de venir en équipe nationale". Et Martinez a pu fêter sa cinquantième à la têtes des Diables de la meilleure des manières... Le coup de sonde concerne d'ailleurs les Diables : êtes-vous satisfaits de la prestation des Diables face à l'Angleterre ?