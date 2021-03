100% Sport: encore un Néerlandais A Travers la Flandre et un tennisman ambidextre

Alors que le duo van der Poel - Alaphilippe était attendu, c'est Dylan Van Baarle qui s’est imposé dans "A Travers la Flandre" après 50km en solitaire. C'est la 13ème victoire d'un Néerlandais dans la course. Il succède d'ailleurs à un autre Néerlandais, Mathieu van der Poel, qui n'était visiblement pas dans son assiette; inquiétant à quatre jours du Tour des Flandres.

On fera aussi la part belle au tournoi de Miami en tennis avec la victoire, dans la douleur, de Ashleigh Barty. La tenante du titre et n°1 mondiale a livré une longue et rude bataille pour se débarrasser de Sabalenka, 7e au classement WTA, en quarts de finale du tournoi floridien.

Et puis, vous souvenez-vous de la fameuse - et sans doute pas du meilleur goût - houpette de Ronaldo à la Coupe du monde 2002? Dix-neuf ans plus tard, dans une interview au magazine américain Sports Illustrated, le Brésilien s’excuse auprès de toutes les mères dont les enfants ont réclamé la même coupe.

Enfin, retour sur la large victoire des Diables rouges hier (8-0) face à la Biélorussie. Bilan comptable: 3 points et 6 buteurs différents, des joueurs qui se sont mis en évidence à l'occasion de ce dernier rassemblement que Roberto Martinez ne dresse sa liste des 23. Michy Batshuayi, Hans Vanaken, Léandro Trossard, Jérémy Doku, Dennis Praet, Christian Benteke ont-ils définitivement gagné leur place dans la sélection pour l'Euro? C'est notre coup de sonde du jour.