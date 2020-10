Elise Mertens à la une de 100% Sport - © Belga - RTBF

100% Sport : Elise Mertens éliminée, le menu de l'Europa League et Lukaku distingué - 100 %... L'édition 2020 de Roland Garros aura été à l'image du temps pour les Belges : chagrin. Le tournoi parisien ne restera pas un grand cru noir-jaune-rouge. On dispute à peine le 3e tour et tous les Belges ont pris la porte à Auteuil. Elise Mertens, la dernière de nos compatriotes en simple a été battue par Caroline Garcia. Romelu Lukaku, désigné meilleur joueur de l'Europa League, des Danois au top au Binckbanck Tour et le tirage européen des club belges sont aussi dans votre tour de l'actu 100% Sport. On vous propose aussi un coup de gueule collectif, un coup de folie mode sur le Giro, un robot pour lutter contre le Covid et un sprinter monté sur ressort dans l'"Instant présent". La question du jour, elle, concerne le Giro et la possibilité de voir un coureur belge en rose à Palerme. Victor Campenaerts peut-il gagner le chrono de ce samedi ? Donnez votre avis ici.