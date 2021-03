100% Sport : Eden Hazard de retour à l’infirmerie, Armand Marchant et Marcel Hirscher surdoués du ski

100% Sport : Eden Hazard de retour à l’infirmerie, Armand Marchant et Marcel Hirscher surdoués... Eden Hazard blessé ! Non ce n’est pas le jour de la marmotte, ni la mauvaise blague belge du jour, c’est une réalité inquiétante. Deux jours après son bref retour à la compétition en Liga face à Elche, le joueur belge n’a pas participé à l’entraînement du Real Madrid ce matin. Zinédine Zidane a confirmé les craintes des observateurs en conférence de presse. Blessé, Hazard est forfait pour le 1/8e de finale retour de Ligue des Champions de ce mardi face à l’Atalanta. Sur la touche de longues semaines en raison d’une blessure à la cheville, Hazard est cette fois touché à l’aine et souffre plus précisément d’une lésion musculaire au psoas droit. La durée de son indisponibilité n’a pas encore été communiquée mais on devrait être fixé au plus tard vendredi midi puisque Roberto Martinez doit justement annoncer sa sélection en vue des trois premiers matchs de qualifications des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2022. Autre Belge sur la touche, Kim Clijsters reporte son retour à la compétition. Retardée par une opération au genou et par le coronavirus, l’ancienne numéro 1 mondiale a annoncé qu’elle n’honorerait pas ses invitations au tournoi de Miami et de Charleston, sans pour autant remettre en question son come-back. Stop ou encore pour Kim Clijsters ? Donnez-nous votre avis! Cristiano Ronaldo lui se porte à merveille après avoir battu le record de but de Pelé en matchs officiels. CR7 porte son total à 770 réalisations et dépasse la légende brésilienne grâce à un triplé hier contre Cagliari. Même le Roi Pelé applaudit. Dans l’actu du jour, on vous parle aussi de la défaite d’Anderlecht en 1/2 finale de la Coupe de Belgique, de l’échappée du Team New Zealand à la Copa America, de la victoire du danois Würtz Schmidt sur Tirreno-Adriatico et de Daniil Medvedev, l’homme qui bouscule enfin la hiérarchie du tennis mondial. Deux skieurs se sont aussi illustrés ce week-end. Le Belge Armand Marchant a fait preuve de beaucoup de sang-froid et d’une bonne dose de dextérité pour récupérer son bâton en pleine manche de slalom alors que l’ancien maître du ski alpin, Marcel Hirscher, est lui brièvement sorti de sa retraite pour régaler les amateurs de Freeride et de sensations fortes.