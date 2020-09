100% Sport : Dries De Bondt champion de Belgique cycliste et le retour de nos équipes nationales de hockey

De Bondt, Kopecky, Djokovic, les Red Panthers et les Red Lions, tous à 100% - © Tous droits réservés

100% Sport - Dries De Bondt champion de Belgique cycliste et le retour de nos équipes nationales... Il y a des courses cyclistes tous les jours en ce moment. Calé entre le tour de France et les championnat du monde, ce championnat de Belgique a couronné Dries De Bondt, le plus malin de l'échappée du jour. Chez les Dames, Lotte Kopecky remporte enfin le maillot tricolore dans la course en ligne sur route.