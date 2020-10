100% Sport: Dirk Van Tichelt quitte les tatamis, WRC à Ypres annulé - © Tous droits réservés

100% Sport : Dirk Van Tichelt quitte les tatamis, WRC à Ypres annulé - 100% Sport - 30/10/2020 100% Sport c’est le tour de l’actualité sportive en 5 minutes chrono. Le judoka, Dirk Van Tichelt, médaillé de bronze à Rio en moins de 73 kilos a décidé de raccrocher. La tête aurait aimé aller à Rio mais le corps ne suit plus. La décision la plus sage était donc d’arrêter pour le médaillé olympique de Rio. En rallye comme on pouvait s’y attendre la manche belge du WRC à Ypres a été annulée. Prévu entre le 19 et le 22 novembre le WRC de Ypres ne pouvait plus être organisé dans de bonnes conditions au vu de la situation sanitaire de plus en plus difficile dans notre pays. Tout se jouera donc en Italie, du 3 au 6 décembre. Une mauvaise nouvelle pour Thierry Neuville qui n’aura plus qu’une seule manche pour déborder Elfyn Evans et Sébastien Ogier s’il veut décrocher la couronne mondiale cette année. "Le coup de sonde" du jour s’intéresse au Standard qui s’est incliné à Benfica, 3-0 en Europa League. Avec 0 point et 5 buts encaissés, l’avenir européen du standard est-il déjà compromis après 2 rencontres ? On attend vos votes sur tous les réseaux sociaux de la RTBF.