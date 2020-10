100% Sport: deux records du monde battus et Joachim Gérard en finale à Roland Garros - © Tous droits réservés

100% Sport - Deux records du monde battus et Joachim Gérard en finale à Roland Garros - 08/10/2020 Une nuit de folie sur la piste de Valence ce mercredi soir avec deux records du monde battus sur 10.000 mètres chez les hommes (Joshua Cheptegei en 26 minutes et 11 secondes) et 5.000 chez les Dames (Letesenbet Gidey en 14 min 06 sec 62/100). Une saison d'athlétisme particulière, avec très peu de meetings et de compétitions mais une pluie de records du monde (perche, heure, 20 km, 5.000 mètres, 10.000 mètres...). L'autre exploit du jour, c'est la victoire de Joachim Gérard en demi-finale du tournoi de tennis en fauteuil à Roland Garros. C'est la deuxième fois que le Brabançon atteint une finale en Grand Chelem mais il n'a pas encore remporté de titre. On parle aussi de la 2e victoire consécutive d'Arnaud Démare au Giro, sans oublier les Diables Rouges qui jouent ce soir contre la Côte d'Ivoire avant deux matches de Nations League. Sans Thibaut Courtois qui a quitté la sélection. Du coup, dans la question qui tue, on vous demande aujourd'hui s'il y a un malaise entre le Real et l'équipe nationale.