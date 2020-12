100% Sport : Des coups de pédales virtuels pour un nouveau maillot arc-en-ciel et le coup de gueule de Karim Belhocine

Un nouveau maillot arc-en-ciel au cœur de l’actu. L’UCI va décerner ce mercredi ses tout premiers titres mondiaux de cyclisme Esport. Ces championnats du monde innovants réuniront 54 dames et 78 messieurs dont 9 Belges issus de toutes les familles du vélo. Thomas De Gendt pour la route, Victor Campenaerts pour la piste, Eli Iserbyt pour le cyclocross mais aussi Lionel Vujasin spécialiste du cyclisme Esport et meilleure chance belge de décrocher le premier maillot arc-en-ciel virtuel de l’histoire. Des mondiaux d’un nouveau genre à suivre en direct commenté sur Auvio dès 15 heures ce mercredi.

Mathieu Van der Poel ne prendra pas part à ces mondiaux mais il sera quand même là dans notre séquence high five avec un cadeau émouvant pour un de ses jeunes fans. Karim Belhocine poussera un sacré coup de gueule contre ceux qui pensent que le sporting de Charleroi ne joue pas bien pour le moment. Dans l’actu il sera encore question d’innovation avec un programme olympique validé pour les Jeux de Paris 2024. Bienvenue au breakdance et ciao au karaté et au 50kilomètres marche. Nouveau venu dès l’été prochain à Tokyo, le Surf est lui confirmé pour 2024 avec des épreuves de rêves programmées à Tahiti. Bonne ou mauvaise idée ? C’est l’objet de notre coup de sonde du jour.

Dans ce 100% Sport vous découvrirez aussi le message des gladiateurs brugeois à l’adresse de leurs adversaires romains en Ligue des champions, nous vous montrerons la rencontre entre la skippeuse Samantha Davies et une otarie au Cap après son abandon sur le Vendée Globe. Enfin, dans l’insta présent, vous verrez comment Thomas Röhler, champion olympique du javelot, travaille son équilibre à l’entraînement ou quand proprioception et gainage font bon ménage.