100% Sport décalé : l’émission vous attend en pleine forme à 17h30

Cette semaine, changement de programme. Et oui, le rendez-vous hebdomadaire de 18h30 est un petit peu décalé. Mais c'est pour la bonne cause. Jérémie Baise et son équipe ont déplacé l'émission 100% Sport à 17h30 pour laisser de la place à la quotidienne télé de l'opération de solidarité de la RTBF, Viva For Life.