100% Sport : De Bruyne taille patron, les paysans brugeois fiers de l’être

KDB. Trois lettres qui s’étalent partout ce jeudi dans la presse sportive internationale et qui font la fierté d’un peuple belge rassuré. Dix jours après sa sortie sur blessure face à Chelsea, Kevin De Bruyne a déjà retrouvé toutes ses sensations. Déjà bourreau du PSG en Ligue des champions il y a cinq ans, le Diable Rouge a de nouveau marqué hier soir au Parc des Princes en demi-finale aller. Un but, du panache et un trophée d’homme du match… Rassurant à six semaines du début de l’EURO.

Dans le reste de l’actu, une jolie perf pour Lianne Tan qui atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale dans un Euro de Badminton, la qualification des Suns pour les playoffs de NBA et des All-Blacks américano - néo-zélandais.

Dans votre 100% Sport, on vous montre aussi un record du monde peu banal en golf, et vous verrez qu’au Club de Bruges le surnom "Boeren" ("paysans" en français) est désormais totalement assumé. A trois jours de son déplacement au Jan Breydel stadion avec Anderlecht, Vincent Kompany, lui, fait profil bas.

A Braine, on n’a toujours pas digéré la perte du titre de champion de Belgique de basket féminin. Un titre décerné à Namur sur tapis vert, suite au forfait des Brainoises en finale des playoffs pour cause de nombreux cas positifs au Covid-19. "Namur champion en basket féminin : Est-ce une décision juste ?" Votez ici pour notre coup de sonde du jour.