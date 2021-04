100% Sport: David Goffin tient son match référence et Doncic son panier miracle

A Monte-Carlo, tous les joueurs, ou presque, jouent à domicile vu qu'ils habitent tous à Monaco, juste à côté. Et quand il est à la maison, David Goffin est irrésistible. Aujourd'hui, il a dominé Alexander Zverev, 6e joueur mondial. Un premier set presque parfait remporté 6 jeux à 4. Dans le deuxième, c'est l'Allemand qui fait la course en tête, mais Goffin ne lâche rien: tie break et victoire finale après cinq balles de match. Une grosse grosse performance pour le Belge, pleine de maîtrise et de sang froid. En quart de finale, il sera opposé à Dan Evans, qui s'est payé Novak Djokovic.

Lui aussi a la main chaude, c'est Luka Dončić, le surprenant Slovène des Dallas Mavericks, absolument inarrêtable hier et qui a offert la victoire à son équipe sur un "buzzer beater" tout en déséquilibre!

Dans le reste de l'actu du jour, focus sur le dernier carré de la Ligue des Champions après les victoires du Real et de Manchester City ce mercredi soir, un City qui se hisse en demi-finale avec un Kevin de Bruyne une nouvelle fois étincelant hier soir. Cette nouvelle performance 5 étoiles du maître à jouer des Citizens nous a inspiré notre question du jour: KDB est-il le meilleur milieu de terrain du monde?

Et puis, on parle mode, aussi, avec la tenue officielle de la délégation canadienne pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo qui fait beaucoup parler d'elle!