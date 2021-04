100% Sport: David Goffin abandonne à Barcelone, Thierry Neuville en terrain inconnu

Grosse inquiétude autour de David Goffin à Barcelone. Le Belge a été contraint à l'abandon lors de son huitième de finale face au Britannique Cameron Norrie après 1h06 de jeu alors que le score était de 0-6 5-3 (30/30), un abandon inquiétant à un mois de Roland Garros. Par contre, tout roule pour Elise Mertens à Istanbul. Victorieuse face à la Suissesse Viktorija Golubic, la n°1 belge s’ouvre les portes des quarts de finale.

Et on espère que cela roulera aussi pour Thierry Neuville à l'occasion de la troisième manche de la saison en WRC, une manche inédite dans l'histoire du championnat, en Croatie . En tout cas, ce matin, le Belge a fini deuxième lors du shakedown, derrière le Britannique Evans. Thierry Neuville est aussi au centre de notre "Coup de sonde" du jour. On attend votre avis ici.

Mais 100% Sport, c’est aussi du football avec un tour de la planète foot en moins de 59 secondes.