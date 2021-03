100% Sport : Coup double pour Bissegger sur Paris-Nice, Löw s'en ira après l'Euro

La 3e étape de Paris-Nice réservait aux coureurs un contre-la-montre de 14 kilomètres 400 autour de Gien. Elle a aussi réservé une surprise, puisque c'est le Suisse Stefan Bissegger qui s'est imposé. Il endosse par la même occasion le maillot jaune de leader.

Dans le reste de l'actu, nous reviendrons sur le départ annoncé du sélectionneur de l'équipe nationale allemande, Joachim Löw, après l'Euro, mais aussi sur la polémique du brassard du capitaine d'Anderlecht, Sambi Lokonga.

Nous donnerons un "coup de fil" à Mbaye Leye pour lui parler du "coup de sonde" qui pointe la responsabilité des joueurs dans les mauvais résultats du Standard.

Foot et basket seront notamment au menu du 59 secondes, tandis que le but de Largie Ramazani et la danse de l'équipe italienne de ski vont vous mettre en joie.