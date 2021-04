100% Sport, "Coup de sonde" : Zidane peut-il réaliser un nouveau doublé Liga-C1 avec le Real ?

En Football plus qu’ailleurs, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et cela Zinédine Zidane le sait très bien ! L’homme qui a offert trois Ligue des champions successives à la maison blanche (2016-2017-2018) a plusieurs fois vacillé sur son siège ces derniers mois. Pris en grippe par l’entourage du président Florentino Perez, Zizou et ses joueurs ont d’abord évité de justesse une élimination historique en phase de poule de la C1. Il a ensuite fallu expliquer l’inexplicable élimination en 1/16e de finale de la Coupe du Roi face à une équipe de troisième division et 3 jours plus tard une défaite à domicile face à Levante en championnat.

Et pourtant, Zinédine Zidane est toujours là. Mieux, le sorcier français a même réussi à remettre le navire merengue à flot malgré de nombreuses absences pour blessure (Hazard, Benzema, Ramos, Varane, Carvajal, etc…).

Aujourd’hui, le Real de Zidane est deuxième de la Liga (1 point derrière l’Atletico Madrid et 1 point devant le FC Barcelone) grâce à 10 matchs consécutifs sans défaite dont une victoire de prestige (2-1) dans le Clasico le week-end dernier. Les Madrilènes ont aussi redressé la barre en Ligue des champions et frappent aux portes des demi-finales pour la 4e fois en 5 ans suite à leur succès 3-1 contre Liverpool en quart de finale aller. Des statistiques qui ont de quoi convaincre les plus fervents détracteurs de ZZ. Et vous qu’en pensez-vous ? Zidane peut-il réaliser un nouveau doublé Liga-C1 avec le Real ?