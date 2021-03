100% Sport; "coup de sonde" : Wout van Aert absent, qui va gagner A travers la Flandre ?

La semi-classique A Travers la Flandre, comptant pour le World Tour, est mercredi l'ultime répétition avant le Tour des Flandres, dimanche.

Entre Roulers et Waregem, le parcours (184 km) de la 75e édition proposera neuf monts et sept secteurs pavés dans la seconde partie de course. L'épreuve sera bien sûr à suivre en direct sur Tipik avec Rodrigo Beenkens.

En l'absence du Belge Wout Van Aert, impressionnant vainqueur de Gand-Wevelgem, qui va remporter la course?

Van der Poel, Alaphilippe ou quelqu'un d'autre? Qui va gagner à travers la Flandre, c'est notre coup de sonde du jour, on attend votre avis...