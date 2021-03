100% Sport, "Coup de sonde" : Vidts au sommet de l'athlétisme aux côtés de Thiam ?

La médaille d’argent décrochée par Noor Vidts à l'Euro indoor d'athlétisme a permis à la Belgique de découvrir l’athlète de 24 ans. La jeune femme originaire de Vilvoorde, double championne de Belgique du pentathlon en salle (en 2017 et 2018), a inauguré hier son palmarès international de la plus belle des manières.



Vidts, dans la forme de sa vie sur la piste de Torun, a aligné les résultats de haut niveau tout au long de la journée (trois records personnels et deux performances de l’année) pour engranger 4791 points et signer son record dans la discipline. Une performance qui lui permet de grimper sur le podium avec Thiam qui a toujours été l’une de ses idoles.



Voilà qui nous amène à notre coup de sonde du jour : Noor Vidts peut-elle s’installer au sommet de l’athlétisme aux côtés de Thiam ?