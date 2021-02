100% Sport "Coup de sonde": Une BeNeLeague est-elle souhaitable pour le football belge?

Invité exceptionnel de l’équipe de "Complètement Foot", Roberto Martinez s’est exprimé sur l’avenir du championnat de Belgique et sur la possible création d’une BeNeLeague. Entre avis positifs et négatifs, le sélectionneur national pèse le pour et le contre vis-à-vis de ce projet.

Le niveau augmenterait-il? Tous les clubs en sortiraient-ils gagnants? Les jeunes joueurs en profiteraient-ils? Reste-t-il trop de zones d'ombre?

Bref, une BeNeLeague est-elle souhaitable pour le football belge?

A vous de voter !