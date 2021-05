100% Sport, "coup de sonde" : Une association de médecins appelle à l’annulation des Jeux Olympiques, doit-on reporter à nouveau les JO ?

Les organisateurs des JO de Tokyo (23 juillet-8 août) continuent cependant d’assurer qu’ils pourront se dérouler "en toute sécurité" grâce à des protocoles sanitaires stricts et la vaccination d’un grand nombre de participants. Ils font aussi valoir le succès de la tenue d’épreuves-tests récemment dans la capitale japonaise.

Cet état d’urgence consiste surtout à restreindre l’activité de certains commerces physiques, imposant notamment la fermeture temporaire des bars et restaurants servant de l’alcool, sous peine d’amende. Certains grands magasins et cinémas ont aussi été fermés.

Mais les voix se multiplient pour réclamer l’annulation. Une pétition a récolté plus de 350.000 signatures et a été remise vendredi aux autorités locales de Tokyo. Dans un sondage organisé par un média japonais (Kyodo News), on apprend que près de 60% de la population s’est exprimée en faveur de l’annulation. Enfin, une association japonaise de médecins appelle également ce mardi à l’annulation. Selon eux, les Jeux Olympiques risquent d’aggraver encore la situation sanitaire.

Le Japon a été relativement épargné par la pandémie avec un peu plus de 11.000 morts officiellement recensés depuis début 2020, mais les experts médicaux préviennent que le système hospitalier est sous forte pression. Facteur aggravant, la campagne de vaccination ne progresse que très lentement comparé à d’autres pays industrialisés : seul le vaccin de Pfizer/BioNTech a pour l’heure été approuvé dans le pays et à peine plus de 1% de la population a été vaccinée.

Dans notre coup de sonde du jour, on prend donc votre avis. Selon vous, doit-on à nouveau reporter les JO ?