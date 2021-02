100% Sport, "Coup de sonde" : un club de division inférieure peut-il encore remporter la Coupe ?

Seraing face au Standard ou le FC Liège contre Anderlecht; plusieurs clubs de de divisions inférieures affrontent des équipes de Pro League cette semaine en 1/16èmes de finale de la Coupe de Belgique. Même s'il y a toujours des surprises, comme la qualification de l'Union Saint-Gilloise aux dépens de Mouscron ce mardi, la Coupe reste une affaire de "gros bras".

Dans l'histoire plus que centenaire de la Coupe de Belgique, seuls sept "petits" clubs ont réussi à se hisser en finale, et deux d'entre eux, seulement, à aller jusqu'au bout. En 1956, dans un match entre équipes de D2, le Racing de Tournai battait le RCS Verviétois 2-1. Plus proche de nous, le FC Malinois, champion de D2, l'emportait 2-1 en 2019 face à La Gantoise. L'exploit est donc rarissime. A votre avis, un club de division inférieure peut-il encore remporter la Coupe de Belgique ? A vous de voter !