100% Sport, "Coup de sonde": Tous les matchs de tennis en deux sets gagnants ?

Se dirige-t-on vers un changement majeur des règles en tennis ? Le n°1 mondial Novak Djokovic a récemment déclaré qu'il était favorable à des matchs en deux sets gagnants partout, même en grand chelem. Nadal, lui, est contre. Pour Rafa, c'est l’histoire du sport qui prime. Des matchs en cinq sets, c'est ça qui rend un grand chelem plus difficile à gagner, car il faut être plus fort mentalement et physiquement.

Et vous, quel est votre avis ? Partagez-vous celui de Nole ou de Rafa ? Etes-vous pour ou contre tous les matchs de tennis en deux sets gagnants, même en Grand Chelem ? A vous de voter !