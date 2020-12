100% Sport, "Coup de sonde": Thierry Neuville sera-t-il le champion du monde 2020 ?

Mathématiquement, tout reste possible, mais réussir ce coup-là serait sans aucun doute un énorme exploit pour Thierry Neuville. Le pilote belge est troisième au classement général du WRC avant le rallye de Monza, qui a débuté ce jeudi. Pour encore rêver au titre, le Saint-Vithois doit non seulement remporter cette dernière manche de la saison, mais également espérer une défaillance des Toyota d'Elfyn Evans et de Ott Tänak. Ca fait beaucoup, mais pourquoi pas ? A votre avis, Thierry Neuville peut-il encore rêver au titre 2020 ? A vous de voter !