100% Sport, "coup de sonde": Steven Defour a-t-il réussi sa carrière ?

17 ans de carrière Pro, dans 7 clubs différents, 4 titres de champion, une coupe de Belgique et un soulier d’or pour Steven Defour, ça cause ! Il découvre la D1 à 15 ans à Genk. C’est l’un de nos meilleurs espoirs. A 18 ans, il rejoint le Standard. Un an plus tard, il deviendra le plus jeune capitaine des Rouches ! Deux titres d’affilée et un soulier d’or remis par Zidane plus tard, Steven se blesse à plusieurs reprises mais les plus grands clubs européens cherchent toujours à l’acquérir ! Il partira à Porto en 2011. Malgré un titre de meilleur passeur du championnat portugais (avec 87% de passes réussies), Defour cédera sa place de titulaire un an plus tard. Il reviendra en Belgique à Anderlecht en 2014 avant de s’envoler en 2016 pour le club de Burnley promus en Premier League. Il devient un des chouchous du public, jusqu’à ce qu’un problème au cartilage du genou ne stoppe sa progression. 2019 il revient à l’Antwerp et puis finalement à Malines. Blessé, il ne jouera pas la fin des Play-off et a annoncé la fin de sa carrière anticipée.

Jolie carrière ternie par des blessures aux mauvais moments. Alors, on vous pose quand même la question : Steven Defour a-t-il réussi sa carrière ? Voter sur notre site sport et sur les réseaux sociaux de la RTBF !