100% Sport "Coup de Sonde" : Seriez-vous favorable à un EURO 2020 disputé exclusivement en Angleterre ?

L’Angleterre sera-t-elle la capitale du foot européen, et même mondial, ces prochaines années ? C’est en tout cas une possibilité évoquée par le Premier ministre britannique en personne. Dans un long entretien accordé au tabloïd The Sun, Boris Johnson a formulé une double proposition. L’ancien maire de Londres a d’abord révélé que les fédérations de football du Royaume-Uni et d’Irlande ont récemment lancé une étude de faisabilité pour envisager une candidature conjointe afin d’organiser la Coupe du monde 2030.

Boris Johnson a aussi déclaré que l’Angleterre était prête à organiser tous les matches de l’Euro 2020 chez elle si l’UEFA le souhaitait. Pour rappel la compétition doit normalement se dérouler dans 12 villes européennes différentes. Mais dans le contexte incertain lié à la crise du Covid-19 la proposition britannique pourrait séduire, ou du moins soulager, les édiles de l’UEFA, d’autant que Londres accueillera déjà les demi-finales et la finale de la compétition et qu’au mois de juin prochain la campagne de vaccination devrait être terminée en Angleterre.

Et vous, que pensez-vous de cette proposition d'EURO 100% british? On attend vos avis.