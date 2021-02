Ce week-end, Romelu Lukaku a inscrit son 17e buts de la saison. Il s'empare ainsi de la tête du classement du meilleur buteur du championnat italien devant Ronaldo et Zlatan. Romelu décisif dans des moments importants et dans des matches de prestiges comme ce fut le cas dans le derby milanais (1 assist et 1 but).

Le numéro 9 des belges est en grande forme mais selon vous est-il le meilleur de nos diables ? Donnez-nous votre avis.