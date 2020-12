100% Sport, "coup de sonde": Romelu Lukaku est-il actuellement le joueur le plus important de l'équipe nationale?

Il n’en finit plus de marquer. Déjà 11 buts inscrits cette saison pour Romelu Lukaku sous le maillot de l’Inter Milan. Hier soir, l’attaquant belge a encore fait trembler les filets. Auteur d’un doublé contre le Borrusia Monchengladbach, le diable rouge fait partie des meilleurs buteurs en Italie et sur la scène européenne. Romelu Lukaku a aussi ajouté 5 réalisations à son compteur en équipe nationale lors des 4 derniers matchs de Ligue des Nations. On vous pose donc cette question : l'attaquant belge est-il actuellement le joueur le plus important de l'équipe nationale? Votre avis en un clic, c’est juste ici. A vous de voter !