100% Sport, "Coup de sonde": Roger Federer peut-il encore remporter un tournoi du Grand Chelem ?

Il deviendra quarantenaire le 8 août prochain. Roger Federer n’est plus tout jeune. Plus tout-à-fait au top physiquement non plus. Après une saison quasi blanche marquée par le confinement mais surtout une double opération au genou droit, l’avenir du Bâlois sur le circuit est incertain, la retraite n’est plus loin. A votre avis, Roger Federer peut-il encore remporter un 21e tournoi du Grand Chelem et ainsi devenir le vainqueur le plus âgé de l'ère Open ? A vous de voter !