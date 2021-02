100% Sport, "Coup de sonde": Regarderez-vous la Conférence League ?

La saison prochaine, une 3e Coupe d’Europe de Club verra le jour, il se nommera, la Conférence League. Il s’agit d’une compétition qui réunira 32 formations : 22 issues des tours préliminaires et 10 repêchées de l’Europa League. Cette compétition réunira donc des clubs sans doute un peu moins prestigieux et permettra à des nations moins fortes de remporter un trophée. Elle pourrait donc y voir briller des clubs belges. Alors bonne ou mauvaise nouvelle ? Et puis, vous, avez vous envie de vous intéresser et de regarder cette compétition ? Répondez à notre sondage.