100% Sport, "Coup de sonde" : Qui sera champion d’Espagne ?

Le suspense reste intact en Liga. Le Real Madrid n’a pas réussi à profiter du partage entre l’Atletico et le Barça (0-0) et les Merengue peuvent même dire merci à Eden Hazard, auteur d’un but chanceux dans les arrêts de jeu face au FC Séville.

Au classement c’est donc le statu quo à trois journées de la fin du championnat. L’Atletico Madrid de Yannick Carrasco reste en tête avec 77 points. C’est deux points de plus que le Barça et le Real qui comptent 75 unités (Barcelone occupe la deuxième place grâce à une meilleure différence de buts).

A votre avis, qui sera champion d’Espagne ?