Ecourtée pour cause de Coronavirus, la saison de Formule 1 nous aura proposé 17 GP. Une saison riche en émotions. La domination et les records de Lewis Hamilton, les victoires surprises de Gasly et Perez, le crash impressionnant de Grosjean ou le fiasco Ferrari, quel événement vous a le plus marqué? C'est notre coup de sonde du jour, et c'est par ici...